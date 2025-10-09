الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
الضمان الاجتماعي يرفض تضييع حقوق المضمونين

منذ ساعة واحدة
الضمان الاجتماعي

استنكرت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي قرار مجلس الوزراء بتمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي، معتبرةً أن هذا القرار يخالف قانون براءة الذمة في الضمان الاجتماعي ولم يُستكمل فيه قرار مجلس الإدارة، داعيةً المجلس إلى التدخل لدى وزير العمل ورئيس الحكومة وطلب العودة عن هذا القرار.

ورأت النقابة أن القرار يخفي نية لتضييع حقوق تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المضمونين في كل لبنان، محذّرةً من تداعياته على حقوق العمال.

ودعت النقابة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام وجميع النقابات والاتحادات العمالية إلى رفع الصوت عالياً لمجابهة هذا القرار وحماية حقوق المضمونين

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

