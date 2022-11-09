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الضمان: هذه الأخبار مفبركة وسنلجأ إلى القضاء

منذ ساعة واحدة
مبنى صندوق الضمان

مبنى صندوق الضمان

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صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:

“بعد مضي نحو أربعة أشهر على الإدعاء على الصحافي محمد وهبة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 14/7/2022 تحت الرقم 809/2022، عاود الصحافي المذكور نشر مجموعة من الأضاليل والأخبار المفبركة والأمنيات المغرضة التي تسيء إلى سمعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارته، هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، التي لا تزال، على الرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد، تقاوم من أجل صون وحماية حقوق المضمونين وتأمين الأمن والاستقرار الاجتماعيين لثلث الشعب اللبناني تقريبا.

وحيث أن إدارة الصندوق منشغلة لما فيه صلاح لمستقبل الضمان، وليس لديها متسع من الوقت للدخول في مهاترات لا تسمن ولا تغني، سوف يتم الإدعاء مجددا على كاتب المقال أمام القضاء المختص. واملت ادارة الصندوق من نظيرتها في جريدة الأخبار والتي نكن لها الاحترام الكبير، أن تضع حدا لهذا النوع من المقالات غبّ الطلب والافتراءات المسيئة للعلاقة الجيدة التي تربط بينها وبين الصندوق على الصعد كافة”.

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