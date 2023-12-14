"الضمان" يكشف قيمة الدفعات للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “على دفعات متتالية وفورية، وعلى اعتبار أن مرضى غسيل الكلى هم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيفاء منه بالتزامه ألا يتكبد هؤلاء المرضى أية أعباء إضافية، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي توجيهاته اليوم بتاريخ 14/12/2023 إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 102 مليار ل.ل. إضافية كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بعد أن كان قد سدد نهاية الشهر الماضي دفعة بلغت قيمتها 125 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 581 مليار ل.ل”.

واعتبر كركي أنّ “واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى (100 في المئة على حساب الصندوق) فهم بمعظمهم معدومو الدخل حيث يحتاجون إلى حوالي 3 جلسات أسبوعية ولا يستطيعون العمل”.

من جهة أخرى، أكد كركي وقوفه إلى جانب المستشفيات، مشددًا على “أهمية رفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة كي تستطيع أن تكون على جهوزية عالية في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة والدقيقة التي تمر بها البلاد”.