الضمان يُضاعف تعرفة زيارة الطبيب 20 مرة.. ويُحذّر المخالفين

ارتفعت تعرفة زيارة الطبيب (عام أو اختصاصيّ) في لبنان وأصبحت تتراوح بين 650 ألف ليرة لبنانيّة ومليون ليرة لبنانيّة.

وفي هذا السياق، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارًا بتاريخ 6/9/2023 حمل الرقم 422 قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى لتصبح على الشكل الآتي:

– طبيب اختصاصيّ: مليون ل.ل.

– طبيب عام: 650 الف ل.ل.

على أن يعمل بهذه التعرفات الجديدة للمعاينات الطبية خارج المستشفى اعتبارًا من 6/9/2023.

وعليه، وجّه مدير عام الصندوق دعوة إلى الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان حيث تمّت مضاعفة بدل أتعابهم 20 مرّة، مطالبًا إيّاهم إبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعًا على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه كركي إلى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص، آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.