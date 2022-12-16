الطائرات مفولة.. 600 ألف مسافر يصلون هذا الشهر إلى بيروت

اكد نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في حديث للمركزية أنّ عدد القادمين المتوقع وصوله هذا الشهر إلى لبنان هو حوالى ٦٠٠ ألف وافد لبناني منتشر وسائح عربي وأجنبي وسط مؤشرات زيادة نسبة عدد السياح العرب والاجانب من ٢٠في المئة في شهر كانون الاول من العام الماضي الى ٣٥ في المئة هذا الشهر لان موسم الاعياد متلازم مع اطلاق موسم الشوبنغ والعروض الذي تشتهر به العاصمة بيروت.

وبحسب المعطيات، فإن الطائرات القادمة الى لبنان، امتلأت بالحجوزات بدءا من منتصف هذا الشهر مع العلم ان شركة طيران الشرق الاوسط رفعت عدد رحلاتها الى بعض الدول ومنها باريس ولندن والرياض، كما ان عددا من شركات الطيران استبدلت طائراتها الصغيرة بأكبر منها لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الوافدين.

ويتوقع عبود أن يرفد القطاع السياحي القطاعات الاقتصادية خلال هذا الشهر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار في حال كان معدل صرف السائح لمدة خمسة أيام حوالى ثلاثة الاف دولار وهذا ما يؤدي الى انعاش القطاعات الاقتصادية الأُخرى.

ورفض عبود، الحديث عن أيّة تهديدات اسرائيلية على مطار بيروت الدولي لان السائح العربي او الاجنبي اعتاد برأيه على الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد وبالتالي اذا كان الامن ممسوكا فالجميع سيتمكن من تمضية فرصة الاعياد بطمأنينة وراحة بال.

السياحة، رئة الاقتصاد اللبناني، التي لا تزال تضخ في جسده أوكسيجين الحياة رغم كل الانتكاسات التي تعرض لها. ومن بلاد الارز الى كل المغتربين والسياح “عيدوها هالشتوية”.