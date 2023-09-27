بالأرقام اللبنانيون يتحدّون الدولة بالطاقة الشمسية.. كم بلغت قيمتها؟

في ظل كل الأزمات من انقطاع للكهرباء وأزمة فواتير المولدات، توجه المواطن اللبناني لتركيب الطاقة الشمسية في مختلف الأماكن منها المنازل، المحلات التجارية وغيرها وذلك بهدف التوفير من خلال الطاقة البديلة.

فقد أفاد الأستاذ محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات أن “من سنة 2020 إلى 2022 وصلت مسلتزمات الطاقة الشمسية التي تم استرادها والمصرح عنها إلى مليار و 22 مليون دولار”.

وكشف شمس الدين لصوت بيروت إنترناشيونال أن الطاقة المركبة إلى الآن بحدود 1560 ميغا وات أي ما يوازي قدرة ثلاث معامل. وأضاف “ال 1560 ميغا وات تُعنى بأكثر من نصف حاجة لبنان، لأن الدراسات تقول بأن حاجة لبنان من الكهرباء تبلغ بحدود 3000 ميغا وات”.

وشدد على أن “المعامل المجودة الآن في لبنان إذا توفر لها الماوزت الكامل قادرة على توفير حاجة لبنان المتبقية، بالتالي لم يعد لبنان بحاجة إلى بناء معامل لتوفير الكهرباء للبنانيين”.

وأضاف: “اليوم خلال الثلاث سنوات الماضية بلغنا نصف الحاجة من توفير الطاقة الكهربائية للبنان، وهنا أثبت المواطن اللبناني عند فشل الدولة قادر على تأمين البديل”.

وأشار بأن “إذا توقفت كهرباء لبنان عن السرقة وضبط التعدية والتعرفة العادلة ممكن للبنان أن يحل مشكلة الكهرباء دون دفع أي دولار إضافي”.

وأكد شمس الدين بأن “الطاقة الشمسية فعّالة وناجحة ولكن اللجوء لأشخاص متخصصين في تركيبها والعمل على نظام صحيح من خلال تنظيم ساعات خلال النهار والليل وطريقة استهلاك البطاريات خلال الليل”.

ولفت أن “الكلفة الإجمالية للطاقة ستنخفض من %20 إلى %25 وهذا ما يشجع الناس على اعتماد الطاقة أكثر فأكثر.