"الطاقة" ترحّب بتحصيل فواتير الكهرباء من النازحين: لتركيب العدادات المتبقية

صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان رحّبت فيه بالقرار الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان والذي بدأت بموجبه من تاريخ يوم الاثنين الواقع فيه ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣ بتحرير محاضر لتحصيل قيَم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين بحسب قراءات حوالى ٩٠٠ عداد الكتروني والذي بدأ تركيبها منذ حوالى العام وذلك بناء على توجيهات وخطة عمل وضعها وزير الطاقة والمياه عملاً بتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وبعد سلسلة اجتماعات عقدت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بدأت في الوزارة واستمرت مع اللجنة المكلفة بالمتابعة واستنادا أيضاً الى قرارات اللجنة الوزارية للكهرباء.

وتؤكد الوزارة ان الجهود المبذولة من كافة الافرقاء والتعاون بين الجميع قد اثمر هذه النتيجة الايجابية مع التأكيد والاصرار على الاستمرار بالعمل على متابعة تركيب المزيد من العدادات لكافة الخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

وتؤكد الوزارة ان لا سبب لعدم التزام المخيمات بتسديد ما عليها من متوجبات لمؤسسة كهرباء لبنان مما يساهم في الانتظام المالي من جهة لمؤسسة كهرباء لبنان والاستدامة الكهربائية للأخوة النازحين من جهة ثانية مع العلم اننا ننادي بعودتهم الكريمة والطوعية والامنة الى بلدهم الام سوريا.

ودعت الوزارة المعنيين الى التجاوب الكامل مع عملية تحصيل الايرادات والمتوجبات بعد النجاح في عملية اصدار الفواتير مما يسهل العمل على الجميع.