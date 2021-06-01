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"الطاقة": تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار

1 - يونيو - 2021
وزارة الطاقة والمياه

وزارة الطاقة والمياه

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار.

وجاءت على الشكل التالي:

1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

1206 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر أيار البالغ 27577 ل.ل وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة أيار 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

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