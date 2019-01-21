الطبش نوهت بمقررات القمة في شأن المرأة

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شكرت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش، في تغريده عبر “تويتر”، القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، على “إيمانها بأهمية الدور الفاعل للمرأة العربية، وضرورة تمكينها وإدماجها في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كافة مع الدعم اللازم لها”.

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ونوهت “بما جاء في إعلان بيروت عن تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة مع الثقة الكاملة بدورهم”.

وثمنت “البند المتعلق بإنشاء صندوق للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ما يخلق فرص عمل ومكافحة البطالة للشابات والشباب العرب”.

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