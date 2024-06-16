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الطريق إلى مجلس النواب يمر بغزة وفق معادلة "الحزب"

منذ ساعتين
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

الأنباء الكويتية
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تقدم الملف العسكري على الملف السياسي الرئاسي اللبناني العالق، مع تعثر انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية منذ 31 أكتوبر 2023، تاريخ نهاية ولاية الرئيس الثالث عشر للجمهورية العماد ميشال عون.

وبدا أيضا ان حركة الأحزاب والكتل السياسية الداخلية لتقريب وجهات النظر وملاقاة رئيس مجلس النواب نبيه بري في طرحه الحوار او التشاور قبل الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، بعد مرور سنة كاملة على عقد جلسة أخيرة في 14 يونيو 2023، تقدم فيها الوزير السابق جهاد أزعور المتقاطع على اسمه بين قوى المعارضة، على رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من «الثنائي» 59 – 51، قد خفت بانتظار تطورات الميدان الجنوبي، في ضوء اقتناع الكثيرين من أهل الداخل اللبناني بأن الطريق إلى القاعة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية يمر بغزة، وفق المعادلة التي كرسها حزب الله.

وقال ناشط سياسي شمالي مرشح للعب دور رئيسي في العهد المقبل لـ«الأنباء»: «غزة ثم غزة»، في إشارة إلى توقع حصول انفراجات على الساحتين السياسية والميدانية في لبنان.

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