الطفل المختطف مصطفى الحاج دياب يعود من سوريا

أكد مفوّض الاعلام في “كشاف التربية “غسان درويش لقناة “الجديد” انه تم الافراج عن الطفل المخطوف في ​سوريا​ مصطفى الحاج دياب، وانه عبر صباح اليوم نقطة ​الأمنِ العام اللبناني​ في منطقة المصنع.

واكد درويش أن الطفل دياب في طريقه الى بيروت حيث سيقام له مراسم استقبال في منطقة طريق الجديدة عند الملعب البلدي.

وكان مصطفى توجه منذ شهر مع والدته وشقيقه الصغير إلى إدلب في سوريا للقيام بزيارة عائلية، الا أنه لم يتمكن من الوصول، بعدما أوقف مجهولون يرتدون لباساً عسكرياً يستقلون سيارة “بيك أب” محملة برشاش دوشكا، سيارة الاجرة التي كانت تنقله، وخطفوه مع راكبين والسائق.

وفي اتصال مع “النهار”، رفض محمد دياب والد مصطفى اعطاء أي تفاصيل اضافية في الوقت الحالي. في حين اكتفت والدته بالقول: “ابني برفقتنا الآن ونتحضر لدخول الاراضي اللبنانية”.

المصدر الجديد النهار