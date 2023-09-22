الطقس الحارّ يرافقنا.. متى تعود الأمطار؟

يسيطر طقس حار اعتبارًا من اليوم ويستمر غدًا السبت ويترافق مع أجواء مستقرة وارتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية خصوصًا بقاعًا وجبلًا، مع احتمال تساقط أمطار محلية، مطلع الشهر المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح: شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

السبت: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع الحرارة وتتراوح بين ٢٢ و٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و٣٦ بقاعًا وبين ١٦ و٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: طقس مستقر قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.