الطقس الحار مستمر.. إليكم التفاصيل

يستمرّ الطقس الحار والرطب ساحلا والجاف جبلاً وبقاعاً، يترافق مع انخفاض بدرجات حرارة لكنّها تبقى فوق معدلاتها الموسمية و ضمن عتبة الـ ٣٦ و38 درجة في بعض المناطق البقاعية، فيما الرطوبة السطحية تبقى مرتفعة ساحلا ما يزيد من الشعور بالحرّ، بينما تكون منخفضة في المناطق الاخرى.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر

– الجو: مشمس

– الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪

– الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

– الرؤية: جيدة

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.