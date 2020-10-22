الطقس الخريفي لا يزال مسيطراً مع عودة ارتفاع الحرارة غداً

لا تزال تأثير أجواء الطقس الخريفي تلقي بظلالها على المناخ في لبنان، مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم لتعود وترتفع غدا وتصبح حارة يوم السبت تنيجة كتل حارة نسبياً تترافق مع رياح شرقية جافة بحيث تتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة نهاراً.

من جهة أخرى، ما زالت تيارات مدارية تمتد من شمال افريقيا وصولا الى شبه الحزيرة العربية تؤثر على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط وتمنع تقدم أي منخفضات جوية ممطرة نحو منطقتنا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة، بقاعا بين ١١ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الجمعة : خريفي مستقر قليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢١ و ٣٠ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٧ درجة، تنشط رياح شمالية شرقية.

السبت : خريفي مستقر قليل السحب وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فيما الجو يصبح غائماً بعد الظهر بسحب متوسطة ومرتفعة الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٣ و ٣٣ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجة، تنشط رياح شمالية شرقية.