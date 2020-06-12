الطقس الربيعي مستمر… كيف سيكون طقس الـWeek end؟

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لا يزال الطقس الربيعي يخيّم على المنطقة ويرافقنا اليوم وفي الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة نسبيا لتنخفض قليلا يوم الاحد والاثنين لتعود وترتفع منتصف الاسبوع المقبل.

وتكون الاجواء عموما حارة قليلا نهارا ومريحة في فترات الليل والصباح، من جهة تنشط الرياح احياناً خصوصاً شمال البلاد وفي الداخل.

طقس اليوم على الشكل التالي:

الجمعة: استقرار نسبي بدرجات فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و٢٤ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية نشطة ٥٠كم/س خصوصاً شمالا وفي الداخل

٤- الرطوبة ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و٢٩ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٧ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.