الطقس المتوقع في لبنان...غيوم وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة شمال البلاد

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان يوم الخميس طقساً خريفياً متقلباً مع غيوم وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد أحياناً شمال البلاد، مصحوبة برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 55 كم/س، ويصل ارتفاع موج البحر إلى نحو مترين. وبحلول المساء، تخف الأمطار تدريجياً ويصبح الطقس غائم جزئياً.

ويستمر الطقس يوم الجمعة غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد صباحاً، قبل أن يستقر تدريجياً مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وانخفاض الرطوبة، لتتحول السماء تدريجياً إلى قليل الغيوم.

يوم السبت والأحد، يسود طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، خصوصاً في الداخل والمناطق الساحلية، في حين تتراوح الحرارة على الساحل بين 21 و29 درجة، فوق الجبال بين 11 و22 درجة، وفي الداخل بين 13 و27 درجة.

الرياح جنوبية غربية ناشطة أحياناً، مع انقشاع متوسط على الساحل وأسوأ على المرتفعات بسبب الضباب، فيما يسجل البحر حرارة سطحية 27 درجة والضغط الجوي 763 ملم زئبق.