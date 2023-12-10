الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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الطقس المستقر سيُودّعنا.. تحضّروا للمنخفض الجديد!

منذ 20 ثانية
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس مستقر على لبنان، اليوم وغدًا الإثنين، على أن تشهد البلاد منخفضًا جوّيًا جديدًا، ظهر الثلاثاء المقبل ويستمر الأربعاء، مع اشتداد في تساقط الأمطار.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: الجو مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا، والحرارة بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار رعدية محليّة تشتد بين ليل الثلاثاء – الأربعاء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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