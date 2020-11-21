الطقس اليوم ماطر… ماذا عن اليومين المقبلين؟

ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بتيارات هوائية رطبة وباردة نسبيًا. ويستمر الطقس غير المستقر اليوم مع أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال، على أن ينحسر المنخفض بين الليلة والأحد.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٥ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٣ درجة

٢- الجو: غائم وممطر بغزارة في بعض المناطق مع برق ورعد فيما تتساطق الثلوج على ٢٠٠٠م – ٢١٠٠م

٣- الرياح جنوبية غربية ٣٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٩٠٪ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: ينكفئ المنخفض الجوّي ويتحوّل الطقس الى متقلب مع احتمال خفيف لبعض الأمطار المحلية في بعض المناطق فيما الحرارة مستقرة وتكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٥ درجة، والرياح تكون جنوبية غربية.

الاثنين: عودة الاستقرار فيما الاطقس غائم جزئيًا والحرارة ترتفع قليلا وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعًا بين ٦ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٦ درجة، والرياح تكون شمالية غربية.