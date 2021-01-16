الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وعواصف

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع درجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية خاصة في فترة الظهيرة، حيث تتشكل السيول ونحذر من إنجرافات في التربة وتشتد سرعة الرياح لتصل الى 75كلم/س. أما في المناطق الشمالية فتصل الى 85 كلم/س، كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية ونحذر رواد البحر من إرتفاع مستوى الموج. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600م ويتدنى مستوى تساقطها ليلامس ليلا ال1400م . تخف حدة الامطار مساء. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ما زال المنخفض الجوي المتمركز شرق أوروبا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط حيث يشتد تأثيره بدءا من مساء السبت مما يؤدي الى طقس عاصف وماطر ومثلج خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا الى غائم مع درجات حرارة منخفضة مع تساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليل السبت /صباح غد الاحد وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1700 متر وما فوق. الأحد: غائم مع درجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية خاصة في فترة الظهيرة حيث تتشكل السيول ونحذر من إنجرافات في التربة وتشتد سرعة الرياح لتصل الى 75كلم/س. أما في المناطق الشمالية فتصل الى 85كلم/س كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية ونحذر رواد البحر من إرتفاع مستوى الموج. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600م ويتدنى مستوى تساقطها ليلامس ليلا ال1400م . تخف حدة الامطار مساء.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 60كلم/س. أما في المناطق الشمالية فتصل الى 85كلم/س يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر ومافوق وتتدنى ليلا فتلامس ال1400متر. واذ نحذر من تشكل السيول وانجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. الثلاثاء: غائم مع درجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية حيث تشتد الرياح صباحا فتصل الى ما يقارب ال 95كلم/س اما في المناطق الاخرى فتصل الى ما يقارب 80كلم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر ومافوق وتتدنى ليلا فتلامس ال1200متر. ونحذر من تشكل السيول وإنجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات ونحذر رواد البحر من إرتفاع مستوى موج البحر. تخف حدة الامطار تدريجيا في الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 19 درجة. فوق الجبال من 5 الى 12 درجة. في الداخل من 5 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: هائج الى مائج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42. ساعة غروب الشمس: 16,45