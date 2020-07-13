الطقس غداً غائم مع ارتفاع الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب وبشكل كثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا وارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع تكون ضباب على المرتفعات أحيانا.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج قليلا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 19,50