الطقس غداً يتحول الى حار نسبياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب محليا على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة في شهر حزيران يتراوح على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. كما يتشكل الضباب محليا على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

السبت: قليل الغيوم الى حار نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية واستمرار ارتفاعها بشكل محدود.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية إلى غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,20 ساعة غروب الشمس: 19,52