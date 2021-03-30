الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وامطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية اللعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة احيانا خصوصا في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء، مع هطول بعض الامطار المحلية شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر احيانا.

– معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتحول مساء الى غائم.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة احيانا خصوصا في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء، مع هطول بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسية لشهر نيسان (15-24 درجة)، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح وتهطل امطار متفرة ومتقطعة خصوصا شمال البلاد، وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على 1700 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد احيانا مع برق ورعد اعتبارا من بعد الظهر مصحوبة برياح ناشطة، 50 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,28

– ساعة غروب الشمس: 18,57