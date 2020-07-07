الطقس غدا غائم مع انخفاض بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الأمطار في البقاع الشمالي خلال فترة بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

– حال البحر: مائج قليلا، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,33 ساعة غروب الشمس: 19,52