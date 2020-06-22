الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وتشكل للضباب على المرتفعات.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم الإثنين قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وتشكل للضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52