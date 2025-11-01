السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
الطقس غدًا غائم جزئيًا وارتفاع الحرارة على الجبال والداخل.. والرطوبة منخفضة على الساحل

منذ ساعة واحدة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم مع سحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والمناطق الداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

وقالت النشرة الجوية إن لبنان سيشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا ودافئًا نسبيًا، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بنحو 6 درجات، ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.

التفاصيل بحسب المناطق:

السبت: صافٍ إجمالًا، مع رطوبة منخفضة ودرجات حرارة مستقرة.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع الحرارة على الجبال والداخل، مع بقاء الرطوبة منخفضة على الساحل.

الإثنين: غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة ومتوسطة، وارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط الرذاذ المتفرق في المناطق الجبلية فجراً.

درجات الحرارة:

الساحل: من 18° إلى 31°

فوق الجبال: من 16° إلى 30°

الداخل: من 11° إلى 31°

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
حالة البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، وحرارة سطح الماء 26°م.
الضغط الجوي: 1020 HPA (765 ملم زئبق).
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55٪.
شروق الشمس: 05:57 – غروب الشمس: 16:46.

  • الوكالة الوطنية للإعلام

