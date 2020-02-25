الطقس قليل الغيوم وارتفاع في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر تدريجا اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من المساء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,12 ساعة غروب الشمس: 17,31.