الطقس قليل الغيوم والحرارة إلى انخفاض في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا وجاف يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذلك نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة وفي الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية – شرقية، ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,47

– ساعة غروب الشمس: 17,58