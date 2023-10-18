الطقس متقلّب والأمطار تشتدّ غدًا.. متى يعود الاستقرار؟

يسيطر طقس متقلب على لبنان مع احتمال أمطار محلية لغاية يوم الجمعة المقبل، تشتد أحيانًا غدًا الخميس، فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة، على أن يعود الاستقرار الكلي للطقس يوم السبت مع ارتفاع بالحرارة مجددًا وتدريجيًا.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: طقس متقلب غائم جزئيًا مع احتمال أمطار خفيفة محلية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة إجمالا أحيانًا، وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس غير مستقر مع أمطار رعدية محلية تشتد أحيانًا، ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس متقلب مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر وفي بعض المناطق، ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.