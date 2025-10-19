الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
الطقس مستقر حتى يوم الإثنين.. إليكم آخر المستجدات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ان يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، منطقة من الضغط الجوي المرتفع، تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يتحول الى متقلب مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة.

وأفادت بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

– الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال بينما تنخفض في الداخل و ارتفاع نسبة الرطوبة تدريجياً. يتوقع في المناطق الشمالية سقوط أمطار متفرقة تشتد مساءً يرافقها برق ورعد و رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب الـ60 كلم /س فيرتفع موج البحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

– الثلثاء: غائم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و ارتفاعها بشكل بسيط في الداخل، يتوقع في المناطق الشمالية سقوط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد و رياح ناشطة وارتفاع بموج البحر. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

