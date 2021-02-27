الطقس... من دافئ ومستقر إلى أمطار وعواصف!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون طقس اليوم صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية و دون تعديل في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية و رياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

الأحد: غائم جزئياً صباحا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية و الداخلية، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار متفرقة ابتداء من فترة الظهر حيث تشتد في الفترة المسائية في المناطق الشمالية وتكون مترافقة احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار متفرقة تشتد في الفترة المسائية في المناطق الشمالية وتكون مترافقة احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.