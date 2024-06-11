الطقس.. موجة حر تبدأ الخميس وتنحسر الاثنين

يتعرض لبنان لطقس معتاد لهذه الفترة من العام، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء مع تغييرات طفيفة في درجات الحرارة.

ابتداءً من يوم الخميس، ستتدفق كتل هوائية حارة من شمال إفريقيا، مما يؤدي إلى موجة حر تصيب لبنان وترفع درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، لتنحسر مجدداً يوم الاثنين.

وسيكون الطقس رطباً ساحلا والمرتفعات القريبة منها ما يزيد الشعور بالحرًّ، مقابل رطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الخميس: مشمس والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.