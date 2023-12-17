الطقس يتقلّب غدًا.. هل من عواصف قويّة في المدى القريب؟

يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر اليوم ويترافق مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. على أن يتقلب الطقس قليلًا غدًا الإثنين مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي. ويذكر ألا عواصف قوية وثلوج كثيفة متوقعة في المدى القريب.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: الجو مشمس والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٥ و١٩ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر. الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلًا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعًا وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلًا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعًا وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.