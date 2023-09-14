الطقس يعود الى حالة الاستقرار

يعود الطقس الى حالة الاستقرار اليوم ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
في التفاصيل…
▪️ الخميس
١- الحرارة : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
▪️ الجمعة: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
▪️ السبت : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س