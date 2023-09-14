الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الطقس يعود الى حالة الاستقرار

منذ دقيقة واحدة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يعود الطقس الى حالة الاستقرار اليوم ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

في التفاصيل…

▪️ الخميس
١- الحرارة : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

▪️ الجمعة: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

▪️ السبت : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    نعمة افرام
    افرام: إلى أيّ مدى ستتقدّم المساحات المشتركة على السياسات الضيّقة؟
    عين الحلوة
    اشتباكات عين الحلوة تحصد 15 قتيلاً وأكثر من 150 جريحًا
    شعار الأونروا
    نداء عاجل من "الأونروا" في لبنان لجميع الأطراف في عين الحلوة

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!