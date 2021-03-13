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الطلاب سيعودون للتعلم عن بعد من جديد في هذا التاريخ

13 - مارس - 2021
المدارس

المدارس

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، العودة إلى التعلم عن بعد صباح الإثنين المقبل في 15 آذار، وذلك بعدما لمست العائلة التربوية بكل مكوناتها بوادر إيجابية نتيجة الإجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع أعلى المرجعيات السياسية والروحية والإدارية والمالية والتقنية في البلاد.

واكد المجذوب على الإيجابيات الصحية المحققة وعلى المتابعة مع اللجان المصغرة التي تضم ممثلين عن مكونات العائلة التربوية مع كل من وزارتي الصحة والإتصالات، والعمل مع وزارة المالية وغيرها من جهات لتحقيق المطالب على الصعد كافة (المعيشية والاقتصادية والنقدية والمصرفية).

وعبّر المجذوب عن تقديره للوقفة الموحدة للعائلة التربوية بكل مكوناتها، والتي هدفت إلى تأمين العودة الآمنة إلى التعليم وإنقاذ العام الدراسي وامتحاناته الرسمية، لافتا إلى أن “جميع المعنيين الذين تم الإجتماع بهم عبروا عن حرصهم على القطاع التربوي ووعدوا بالقيام بكل ما يمكن لتحصين القطاع الذي يضم كنز لبنان المتمثل بأجياله الصاعدة ومؤسساته واساتذته والأهل”.

وأشار إلى متابعة الإجتماعات بالزخم نفسه لتحقيق كل مطالب القطاع التربوي وهي مطالب كل عائلة في لبنان.

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