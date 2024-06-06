الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
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الطويل: خزانات الشركات جميعها مغلقة ومستحيل أن يدخل الماء إليها

منذ 5 دقائق
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أشار رئيس الهيئة التأسيسية لرابطة أصحاب محطات الطاقة جوزيف الطويل في بيان الى أنه “من المستبعد وجود ماء داخل خزانات الفيول وإذا وجد ماء في الداخل فبالتأكيد هناك خطأ ما ولكن هذا أمر مستبعد”.

وقال في تصريح: “خزانات الشركات جميعها مغلقة ومضمونة ومن المستحيل أن يدخل الماء إليها”.

وأكد أن “عند وصول البضائع يتم فحصها مباشرةً من عدد من المختبرات قبل تفريغ البضاعة”.

وقال: “علمت أن الشركات التي ذكر اسمها أقفلت خزاناتها وطلبت الكشف عليها لأنها مطمئنة ولا يوجد لديها أي خطأ”. ولفت إلى “دور وزارة الطاقة بالكشف على البضائع”، مشيرا الى أن “الوزارة متعاقدة مع مختبر الجامعة اللبنانية في بيروت وأيضا مختبر في دبي وإذا كان هناك اي شكوك ترسل البضائع إلى مختبر ثالث وهناك متابعة دقيقة لمواصفات كل البضائع التي ستدخل إلى لبنان”.

وطمأن الطويل إلى أن “كل البضائع التي تدخل عن طريق وزارة الطاقة مضمونة مئة في المئة ولا داعي للقلق”.

ختم: “أود الإشارة الى أنه يتم ضرب المازوت خارج الشركات ويتم بيعه وهناك مولدات كهرباء وصهاريج تنفجر وتحترق لأن المواد الموجودة بالداخل غير موافية للشروط والدليل أن مادة المازوت تحترق لا تنفجر”.

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