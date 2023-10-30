الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
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الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق صباحاً فوق هذه القرى

منذ ساعة واحدة
الطيران الحربي الإسرائيلي

الطيران الحربي الإسرائيلي

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لا تزال الحرائق مشتعلة في الاشجار والأحراج المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب منذ يوم أمس، جراء القصف المعادي، ولم تتمكن فرق الاطفاء من اخمادها بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة.

وكان العدو أطلق طيلة الليل القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والاوسط لاشعال النار بالاحراش المتاخمة للخط الازرق عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما عاشت المناطق والقرى المذكورة، ليلا متوترا بعد توسيع رقعة القصف المعادي بالإضافة الى الغارات التي ينفذها الطيران الحربي المعادي.
وسجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاع الغربي.

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