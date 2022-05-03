الطيران الاسرائيلي يخرق الأجواء فوق بيروت وجبل لبنان

خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية الأجواء اللبنانية فوق المياه الإقليمية في العاصمة بيروت.

كما نفّذت طيرانًا دائريًا فوق عدد من المناطق اللبنانية، قبل أن تغادر الأجواء.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 2/ 05/ 2022 الساعة 08.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب منطقة بيروت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.50 من فوق البحر غرب المنطقة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.