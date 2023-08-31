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"الظرف مؤاتٍ".. ما هو الاقتراح الذي حمله هوكشتاين؟

منذ 43 دقيقة
آموس هوكشتاين ‏

آموس هوكشتاين ‏

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جزمت مصادر سياسية مواكبة بأنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حمل اقتراحًا حول تثبيت الخط الأزرق واعتباره الخط الأساسي للحدود بين لبنان و”إسرائيل”.

ولفتت المصادر عبر “نداء الوطن” إلى أنّ هوكشتاين رغب في استكمال عملية الترسيم البري بعد البحري منطلقًا من فرضية أنّ الظرف مؤاتٍ، لأنه يمكن الضغط على إسرائيل كي توافق على إقفال ملف الترسيم نهائيًا، وسحب فتيل التوتر والقلق على الحدود، لكنّ لبنان ومن ضمن النقاط السبع المتنازع عليها، يعتبر أنّ النقطة B1 هي الأهم، وتعتبر نقطة تلاقي البر بالبحر، وتبسط إسرائيل سيطرتها عليها وتستعملها منتجعات سياحية.

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