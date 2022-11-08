"الظروف لم تنضج بعد".. الثنائي الشيعي متمسّك بالورقة البيضاء

علمت “البناء” أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوّتان بورقة بيضاء ولن تقدّما مرشحاً في جلسة الخميس.

ويعتبر ثنائي حركة أمل وحزب الله بأن الظروف لم تنضج بعد لإعلان مرشحهما الجدّي، ولن يضيّعا الوقت بمرشحين غير جديين ولن يقابلا مرشح التحدّي الذي يقدّمه الطرف الآخر بمرشح تحدٍّ مقابل، ما يرفع السقوف ويؤدي الى مزيد من التعقيد في المشهد الرئاسي ويقفل أبواب الحوار.

ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “الأمور لم تتبدّل وما زلنا على موقفنا أن التوافق وفق المواصفات التي وضعها الرئيس بري هي أقصر الطرق الى انتخابات رئيس بمواصفات وطنية جامعة، وبالتالي الرئيس بري لن يقفل أبواب الحوار بشكل كامل، بل سيقوم بحوارات بالمفرق لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل”.