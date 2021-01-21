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العاصفة انحسرت والطقس يعود إلى الاستقرار

21 - يناير - 2021
آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 10:34 صباحًا
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

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انحسرت العاصفة وعاد الطقس الى الاستقرار التام مع رياح شمالية باردة في الايام المقبلة مع تشكل جليد على الجبال. ومن المحتمل وصول منخفض جوي جديد منتصف الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٣ درجة، بقاعا بين -٥ و ٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و ٤ درجة
٢- الجو مشمس
٣- الرياح شمالية قوية ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٩ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الجمعة: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٧ و ١٥ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٧ درجات ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.

السبت: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعاً بين -٣ و ٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجات ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.

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