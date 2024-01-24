العاصفة "دانييلا" ستحمل لنا الصقيع.. وثلوج على 1000 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة أحيانًا واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءًا من ارتفاع 1600 متر وتلامس الـ 1500 ليلاً.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية حتى فجر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض آخر مصدره البحر الأسود، أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانييلا “Daniella” ويكون مترافقاً برياح قطبية أشد برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس فيتدنى مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت على ارتفاع 1000 متر على المرتفعات الشمالية.

تحذير: عدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بدءا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة “دانييلا”.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء : غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، وتخف حدة الأمطار والثلوج ليلاً.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة أحيانًا واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءًا من ارتفاع 1600 متر وتلامس الـ 1500 ليلاً.

الجمعة: يبدأ تأثير العاصفة الثلجية دانييلا “Daniella” بدءًا من الفجر بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد سرعتها لتصل الى 75 كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، ويتكون ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة. تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكل السيول على الطرقات وبالتالي إنجرافات في التربة، تتساقط الثلوج خلال النهار بدءاً من ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتصل الى ارتفاع 1200 متر مع تدني درجات الحرارة، وتصل الى ارتفاع 1000 متر فجر يوم السبت على المرتفعات الشمالية.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة ومترافقة برياح ناشطة، وتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1100 متر، تخف حدة الامطار والثلوج مساء مع حدوث انفراجات واسعة، ونحذر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 17 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 6 الى 10 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و30 كم/س، تنشط أحياناً لتصل الى 55 كم/س شمالاً.

-الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانًا بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,41

-ساعة غروب الشمس: 16,59.