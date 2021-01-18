العاصفة مستمرة والثلوج على الـ1000 متر

تتدفق كتل هوائية باردة ورطبة من فوق تركيا نحو منطقة شرق المتوسط ومع تدفق رطوبة الى طبقات الجو يتشكل سلسلة من المنخفضات الجوية، يؤدي حكماً الى اضطراب في الطقس الذي سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة اليوم مع تراجع الامطار بالمقارنة مع الامس ليتحول الى عاصف وممطر بغزارة جدا يوم غد. فيما الجبهة الأبرد فمتوقعة يوم الأربعاء حيث الثلوج تتساقط تحت الـ ١٠٠٠م بقليل قبل ان ينحسر المنخفض مساء الاربعاء تاركاً وراءه برد قارس ورياح شمالية وجليد على الجبال حتى المتدنية منها.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٥ درجة، بقاعا بين صفر و ٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٧ درجة

٢- الجو ممطر مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ١٢٠٠م الى ١٣٠٠م

٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية سيئة محليا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

– تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس عاصف وممطر بغزارة مع تساقط البرد وتشكل السيول وعواصف رعدية وثلوج على الـ ١٤٠٠م وتتدنى مؤخراً ليلاً الى ١١٠٠م الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعاً بين صفر و ٨ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ٧ درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠ كم/س خاصة شمالاً.

الاربعاء: طقس بارد وممطر بغزارة احيانا مع تساقط البرد مع عواصف رعدية فيما تتدنى الحرارة بشكل كبير وتتساقط وثلوج على الـ ٩٠٠م وتتدنى عن ذلك بقليل في بعض المناطق والسطى وخاصة الشمالية الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٧ و ١٢ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و ٣ درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.