العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟

ردّ عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على تساؤلات حول جديّة وقوع زلزال في لبنان، فيما حاول البعض التقليل من تنبؤاته بالقول إنّ لبنان يشهد زلزالًا كل ألفي سنة فقط.

إذ سألته إحدى المعلقات بالقول: “أهلًا سيدي. أولا أشكركم على جهودكم، ولكن لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه قريبًا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل، لأنّ هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا. يقول الجيولوجيون هنا كل 2000 عام يحدث هذا”.

وردًا على التعليق والسؤال، قال: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة في بلاد الشام ومنها لبنان عبر التاريخ”.

وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 م، وقال: “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

My reply to Alina Winter (below). Strong to major earthquakes have occurred in the Levant (Lebanon) throughout history. Here is an overview of known earthquakes since 551 AD. It is impossible to say when and where exactly the next earthquake will occur in this region. https://t.co/7h1T7ietK9 pic.twitter.com/Pgzlvbh6B0 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 1, 2023