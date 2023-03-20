العالم يحتفل بيوم السعادة العالمي.. هل تعلم أين حلّ لبنان؟!

يحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة في العشرين من شهر آذار في كل عام، وتزامناً مع هذا التاريخ، أصدرت شبكة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الترتيب الجديد لمؤشر السعادة في دول العالم لعام 2023، حيث حافظت فنلندا الدولة الإسكندنافية على مرتبتها، للسنة السادسة على التوالي، على رأس الدول الأكثر سعادة.

ويأخذ التقرير في الاعتبار عوامل عدة مثل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المؤشر يعطي معلومات عن الوضع الاقتصادي في البلد، إضافة إلى الوضع الاجتماعي للفرد ووجود شخص ما ليعتمد عليه، وكذلك مؤشر الصحة والعمر المتوقع، وحرية اتخاذ القرارات، والكرم والانخراط في الأعمال التطوعية، هذا فضلا عن انخفاض الفساد، وفق ما جاء في مقدمة التقرير.

وأشار أحد معدي التقرير، جون هيليويل، في مقابلة مع سي أن أن إلى أن مساعدة الآخرين وخصوصا الغرباء ارتفعت خلال العام 2021 بشكل كبير وظلت مرتفعة في 2022.

وحسب التقرير فإن السعادة العالمية لم تتضرر في السنوات الثلاث بعد انتشار وباء كورونا. وضمن الإطار يشير هيليويل إلى أن “المشاعر ظلت إيجابية رغم الظروف الصعبة”.

وجاءت فنلندا للسنة السادسة على التوالي في المركز الأول من التقرير، وتلتها الدنمارك وأيسلندا وإسرائيل وهولندا والسويد والنرويج ثم سويسرا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا.

أما النمسا فحلت رقم 11، وأستراليا جاءت رقم 12، وكندا رقم 13، وأيرلندا بالمركز 14، والولايات المتحدة رقم 15.

ولا يزال لبنان وأفغانستان الأكثر تعاسة، حسب ما جاء في مقدمة التقرير، وحلت أفغانستان بالمرتبة 137 أما لبنان فجاء بالمركز 136.

وحلت الإمارات في الصدارة عربيا وبالمركز 26 عالميا من حيث مؤشر السعادة (6.571) بعد أن كانت خلال العام 2022 بالمركز الثاني عربيا و24 عالميا مع مؤشر (6.576)، وتلتها السعودية بالمركز الثاني عربيا و30 عالميا مع مؤشر (6.463)، بعد أن كانت الثالثة عربيا وبالمرتبة 25 عالميا مع مؤشر (6.523) خلال 2022.

ثم جاءت البحرين الثالثة عربيا وبالمرتبة 42 عالميا مع مؤشر (6.173)، ليكون ذلك انخفاضا من مرتبتها الأولى عربيا خلال العام 2022 و21 عالميا مع مؤشر (6.647) حينها.

وفي المرتبة 98 عالميا أتى العراق وبعده الأراضي الفلسطينية ثم المغرب وموريتانيا.

ومنذ سنة 2013، تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم، حسب ما تذكر على موقعها الإلكتروني.