العام الدراسي المقبل محور مباحثات بين وفد "التقدمي" ووزير المال

زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي و”اللقاء الديمقراطي”، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وضمّ الوفد النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم ومدير تعاونية موظفي الدولة سابقًا أنور ضو.

وبحث الوفد مع الوزير استحقاق العام الدراسي المقبل، مستوضحًا منه سبل تحويل مبلغ الـ 5000 مليار الذي أقرته الحكومة لوزارة التربية، وشدد الوفد على أهمية هذا الأمر القصوى وضرورة المباشرة به في أقرب وقت لتمكين الأساتذة من القيام بواجبهم.

كذلك شدد المجتمعون على أهمية الإسراع في تحويل المساعدة الاجتماعية (الأربع رواتب) لتدفع مع الرواتب الشهري، وكذلك كان تأكيد على ضرورة رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة.