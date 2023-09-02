تعثّر في انطلاق العام الدراسي.. إلا إذا!

أشارت رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى أنه “في حال عدم تأمين ما وعدنا به 300$ شهريا بالإضافة إلى 7 رواتب وبدل نقل 450 ألف ل.ل. عن كلّ يوم حضور، حتمًا سيكون هناك تعثّر في انطلاق العام الدراسي الجديد”.

وأضافت خلال حديث عبر قناة الجديد: “نتمنّى من وزير التربية تأمين كلّ مستلزمات انطلاق العام الدراسي الجديد، وسيكون هناك لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الروابط التعليمية ووزير التربية كما سيتمّ الإعلان عن انطلاق التسجيل في 14 أيلول وانطلاق التعليم في الأول من تشرين الأول المقبل في حال تأمنت الأموال وتحققت مطالب الأساتذة”.

وحملت الرابطة “وزير المال مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة التربية والأساتذة”.

وفي هذا السياق أشارت مصادر الجديد إلى أن الاجتماع المطوّل الذّي عقد الأسبوع الماضي بين وزيري المال والتربية سيستكمل إلى الأسبوع المقبل ومن الأفكار المتداولة وغير النهائية أن يكون دفع الأموال لوزارة التربية فصلي في العام الدراسي الجديد.