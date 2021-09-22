العاهل الأردني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لدعم اللبنانيين للنهوض من أزمتهم

أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم على وجوب دعم اللبنانيين للنهوض من أزمتهم.

ولفت العاهل الأردني في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معاناة لبنان وضرورة مد يد العون له، وقال: “في هذا الوقت العصيب يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل لتمكينهم من النهوض من هذه الأزمة ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ نشارك فيها جميعنا”.

وأضاف: “لبنان يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً وظروفاً معيشية بائسة تترك الملايين بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء، وعلى العالم ألا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان والأردنيون يعرفون جيداً الأثر الكبير للجوء فعلى مدى الأجيال قدم الأردن الكثير من التضحيات لمساعدة ملايين اللاجئين الفارّين من الاضطهاد والخطر”.