العاهل الأردني مستقبلًا الراعي: سنواصل دعم لبنان في مواجهة أزماته

استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في قصر بسمان الزاهر، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مدير مكتب الملك عبد الله الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للبطريرك الراعي.

تناول اللقاء، بحسب وكالة “بترا” الأردنية للأنباء، “العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين”.

كما جدد الملك عبد الله “التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه”، لافتًا إلى “مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.

من جانبه، أشاد البطريرك الراعي “بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية”، مثمنًا “المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين”.