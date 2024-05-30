العبسي استقبل رئيس مؤسسة "المقدسي الانمائية والاجتماعية".. ما هو موضوع البحث؟

إستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي رئيس مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية الدكتور طلال المقدسي في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه شؤونا وطنية واخرى تهم الطائفة .

وقال المقدسي بعد اللقاء: “بحثت مع صاحب الغبطة في مواضيع الساعة والازمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تمر بها البلاد والسبل الايلة الى معالجتها من خلال تضافر الجهود والعمل جديا على اعادة الحوار بين المكونات السياسية والاجتماعية. وأضاف توقفنا عند شؤون الطائفة خصوصا مؤتمر الاغتراب الاول للروم الملكيبن الكاثوليك الذي سينعقد للمرة الاولى في لبنان خلال حزيران المقبل”.

وأضاف: “الى اوضاع ابناء الطائفة في الوظائف العامة والشغور في بعض المراكز العائدة لابناء الطائفة الذين اثبتوا جدارتهم ونزاهتهم ونظافة كفهم”.

بدوره، شدد العبسي على “ضرورة تعميم ثقافة التسامح والحوار والابتعاد عن المناكفات بكل أشكالها والعمل أكثر على التكاتف والتضامن لتمرير المراحل الصعبة التي نمر بها والاستعداد لبناء المستقبل”.