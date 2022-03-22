العبسي استقبل عريبد والبراكس وناقش معهم الازمات الحالية

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وبحث معه شؤونا وطنية واقتصادية واجتماعية في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد عشية الاستحقاقات الكبرى.

وبعد اللقاء، أشار عربيد إلى ان “هذه الزيارة هي واحدة من سلسلة اللقاءات التي نقوم بها دوريا وكلما سنحت الفرصة لاطلاع البطريرك العبسي على الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بفعل الفساد وسوء الإدارة َعدم اتشارك في القرارات المصرية، وتنذر بانفجار اجتماعي وشيك اذا لم نبادر الى لملمة الاوضاع بحدها الأدنى”.

أضاف: “وكانت مناسبة لاطلاعه على الحيثيات التي دفعتني الى اعلان ترشيحي عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الشوف، خصوصا ان تجربتي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اغنتني بالتعاطي مع الحياة الاقتصادية َالاجتماعية التي تقوم على الإنماء وعلى تمنين العلاقات بين مكونات المجتمع اللبناني”.

وختم: “وكان لا بد من أخذ البركة والاستماع الى توجيهاته التي تدعو الى الحوار والتشارك وتغليب ثقافة المحبة والرجاء”.

والتقى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج بركس واطلع منه على حقيقة معاناة قطاع الطاقة في ظل الازمة الدولية وارتفاع أسعار النفط عالميا، وما تركه من تداعيات سلبية على المستهلك اللبناني في ظل غياب النقل المشترك.

ثم استقبل المرشح عن دائرة زحلة داني الرشيد الذي اطلعه على ظروف ترشيحه وابرزها غياب المرشح الزحلي الجدي عن الساحة الزحلية، واخذ البركة والاستنارة بارائه، كذلك التقى المرشح عن دائرة البقاع الأولى عن المقعد الكاثوليكي المهندس ربيع عاصي الذي اشار ان زيارته هي لأخذ بركة صاحب الغبطة قبل إلانطلاق بحملته الانتخابية وللتأكيد انه مرشح مستقل. وكذلك اطلاعه على نشاطاته.